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Shell прогнозирует дефицит СПГ уже через несколько лет при отсутствии новых проектов


Газ / Компании

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell видит вероятность дефицита поставок сжиженного природного газа (СПГ) в середине 2020-х годов, если в ближайшее время не будут приняты решения о новых проектах в этой сфере, говорится в прогнозе компании о ситуации на рынке СПГ на 2018 год (LNG Outlook).

По подсчету Shell, спрос на мировом рынке СПГ в 2017 году вырос на 29 миллионов тонн, до 293 миллионов. Крупнейшими покупателями на этом рынке в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея. Китай в 2017 году перегнал Южную Корею по этому показателю, увеличив импорт СПГ до 38 миллионов тонн на фоне экономического роста и борьбы с загрязнением воздуха, происходящим в основном из-за работы угольных заводов в стране, отмечает компания.

"Мы по-прежнему видим значительный спрос традиционных импортеров в Азии и Европе, но мы также видим, что СПГ может обеспечить гибкое, надежное и более экологичное энергоснабжение по всему миру. Только в Азии спрос вырос на 17 миллионов тонн. Это практически столько же, сколько Индонезия (пятый в мире по объему поставщик СПГ) произвела в 2017 году", - приводятся в сообщении компании слова директора интегрированного отделения по газу и новым видам энергии концерна Маартена Ветселаара (Maarten Wetselaar).

"Основываясь на текущих прогнозах по спросу, Shell видит вероятность дефицита поставок СПГ к середине 2020-х годов, если в ближайшее время не будут заключены новые проекты по производству СПГ", - добавляет компания. Shell отмечает, что покупатели сейчас предпочитают "короткие" контракты на небольшие объемы. Так, в 2017 году было поставлено 1,1 тысячи грузов на спотовом рынке, что на 17% больше, чем в 2016 году. Этот рост в основном был обусловлен поставками из Австралии и США.

Но несоответствие требований к контрактам между покупателями и поставщиками продолжает увеличиваться, считают в компании. Большинство поставщиков по-прежнему стараются обеспечить для себя долгосрочные договоры, в то время как покупатели предпочитают краткосрочные и более гибкие, чтобы успешнее конкурировать на внутренних рынках нефтегазопереработки, поясняют в Shell.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.

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