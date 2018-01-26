"Газпром" пятый день подряд бьет рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP 25 февраля установил новый рекорд по суточному экспорту газа в дальнее зарубежье - 660,6 миллиона кубометров, говорится в сообщении "Газпрома".

"Пять дней подряд (21–25 февраля) "Газпром" устанавливает новые рекорды суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье. 25 февраля потребителям поставлено 660,6 миллионов кубометров. Абсолютный исторический максимум, достигнутый 24 февраля (655,2 миллионов кубометров), увеличен на 5,4 миллиона кубометров", - говорится в сообщении.

"Рекордные показатели 24 и 25 февраля были зафиксированы в выходные дни, когда объемы потребления газа иностранными покупателями, как правило, являются самыми низкими за неделю", - говорится в сообщении.

"Газпром" в 2017 году увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 8,4% - до 194,4 миллиарда кубометров. В начале февраля председатель совета директоров компании Виктор Зубков сообщал, что "Газпром" ставит перед собой задачу сохранить экспорт газа в 2018 году на уровне 2017 года.