Донской: Крупные торги по участкам нефти и газа на шельфе США не влияют на рынок

МОСКВА, 26 фев ПРАЙМ. Крупнейшие в истории торги по участкам нефти и газа на шельфе США, которые пройдут в марте, не повлияют на текущую конъюнктуру мирового нетфегазового рынка, считает министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В феврале министерство внутренних дел США сообщило, что 21 марта состоятся торги по продаже прав на разведку и разработку ресурсов участков общей площадью 77,2 миллиона акров (более 31 миллиона гектаров) в штатах Техас, Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Речь идет обо всех доступных участках на федеральной территории Мексиканского залива.

"Это часть новой стратегии Трампа по становлению США как "мирового энергетического лидера". Экс-президент США Обама выпустил указ о запрете бурения в Арктике, закрытию части территорий, снижению количества аукционов и усложнению процедур по Мексиканскому заливу. Новый план, по сути, отменяет запрет, и можно говорить об охвате лицензированием почти всего Мексиканского залива", - написал Донской на своей странице в Facebook FB.

Официально говорится, что предоставление такого большого количества участков позволит увеличить конкуренцию на шельфе, привлечет новых инвесторов, создаст новые высокооплачиваемые рабочие места, отметил Донской. "Это было одним из предвыборных обещаний Трампа, который, как мы помним, именно на нефтяную отрасль делал большую ставку", - напомнил он.

"Но в любом случае это долгосрочная внутриполитическая история, на текущую конъюнктуру рынка не влияет", - добавил российский министр.

Это будут вторые торги в рамках соответствующей продажи на 2017-2022 год. Проведенная почти год назад распродажа не вызвала серьезного интереса у компаний. На торги, которые состоятся в Новом Орлеане, выставляется 14,8 тысячи блоков.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует разрешить добычу энергоресурсов практически на всем внешнем континентальном шельфе побережья страны, в том числе на Аляске, во Флориде, Калифорнии и Мэйне. Согласно предложенному администрацией плану, в предстоящие пять лет, с 2019 по 2024 год, нефте- и газодобыча будет разрешена на 90% внешнего континентального шельфа Америки, в том числе в ранее закрытых для разведки и добычи районах Арктики, Атлантики и Тихого океана.