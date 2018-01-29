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Wintershall в 2017 г профинансировала "Северный поток-2" на 324 млн евро


Газ / Компании

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Немецкая Wintershall в 2017 году предоставила Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока-2") финансирование в размере 324 миллионов евро, говорится в отчете BASF.

"По состоянию на 31 декабря 2017 года было профинансировано 324 миллиона евро", - говорится в отчете.

Ранее австрийская OMV сообщила, что в 2017 году предоставила Nord Stream 2,324 миллиона евро.

Компания Nord Stream 2 AG выступает оператором проекта "Северный поток-2", общая стоимость которого 9,5 миллиарда евро. Ее единственным акционером является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

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В декабре председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что европейские компании выполнили свои обязательства по финансированию "Северного потока-2" в 2017 году.

Wintershall — дочернее предприятие концерна BASF. В России Wintershall совместно с "Газпромом" разрабатывает первый, четвертый и пятый участки ачимовских залежей Уренгойского месторождения, Южно-Русское месторождение, владеет акциями оператора "Северного потока", участвует в проекте "Северный поток-2".

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Строительство "Северного потока-2"

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