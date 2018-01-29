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"Нафтогаз Украины" возобновил импорт газа из ЕС


Газ / Компании
  • #Сотрудники компании "Нафтогаз"
    © AFP, Sergei Supinsky

КИЕВ, 27 фев - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" на период холодов возобновила импорт газа из стран Евросоюза, сообщил во вторник коммерческий директор компании Юрий Витренко.

По данным Укргидрометцентра, в последние дни февраля Украину ждет сильное похолодание и снег.

"Да, возобновили импорт из Словакии и немного из Венгрии", - цитирует Витренко агентство УНИАН. Он сообщил, что компания импортирует топливо в режиме 12 миллионов кубометров в сутки. По его словам, эти поставки не повлияют на ценовое предложение "Нафтогаза" промышленности на март этого года.

"Нафтогаз" прекратил поставки газа из ЕС с 1 февраля 2018 года. В понедельник, 26 февраля, "Нафтогаз" сообщал в своем в Facebook FB, что оставшегося газа в украинских подземных хранилищах (10,4 миллиарда кубометров) хватит до конца отопительного сезона, несмотря на сильные морозы.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза", обязав Киев начиная с 2018 года закупать не менее 4 миллиардов кубометров российского газа в год.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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