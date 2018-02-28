"Сибур" оценивает оставшиеся капзатраты в "Запсибнефтехим" в $4,2 млрд

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Сибур" оценивает оставшиеся капзатраты в "Запсибнефтехим" в 4,2 миллиарда долларов, говорится в отчете компании по МСФО за 2017 год.

"Оставшиеся капитальные затраты по проекту оценивались в 4,2 миллиарда долларов на 31 декабря 2017 года с валютной структурой: 41% в рублях, около 33% в долларах и 26% в евро", - говорится в отчете.

По состоянию на конец 2017 года проект готов на 71%, говорится в отчете.

Капитальные затраты "Сибура" в "Запсибнефтехим" в 2017 году составили 106,8 миллиарда рублей, в 2016 году было профинансировано 121,4 миллиарда рублей, отмечается в отчете.

Проект "Запсибнефтехим" предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 миллиона тонн этилена, около 500 тысяч тонн пропилена и 100 тысяч тонн бутан-бутиленовой фракции в год; установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 миллиона тонн в год. Завершение строительства планируется в 2019 году.

Инвестиции в "Запсибнефтехим" заявлены в объеме до 9,5 миллиарда долларов. Схема финансирования предполагает инвестиции РФПИ, соинвесторов и банков в 2,9 миллиарда долларов, Внешэкономбанка в 0,4 миллиарда долларов, еще 1,75 миллиарда долларов - средства ФНБ, а также собственные средства "Сибура".