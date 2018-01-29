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Миннефти Ирака: "Роснефти" нужен договор с BP для расширения работы в Киркуке


Компании / Нефть

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Министерство нефти Ирака не будет препятствовать работе "Роснефти" ROSN на нефтяных месторождениях в провинции Киркук в случае, если компания будет координировать свои действия с британской BP, заявил министр нефти страны Джаббар аль-Лаиби.

"Министр разъяснил, что ведомство не будет возражать в случае, если у компании Роснефть будет желание расширить масштаб деятельности на всех месторождениях в провинции Киркук, после того как компания достигнет соглашения с британской BP и будет координировать с ней свои действия", - сообщается в пресс-релизе министерства. Аль-Лаиби сделал такое заявление на встрече с региональным директором "Роснефти" Дидье Касимиро.

Министр вновь напомнил, что все соглашения и контракты на территории Ирака должны заключаться с центральными властями в Багдаде.

Также министр заявил о готовности ведомства возобновить перекачку нефти по нефтепроводу из Киркука в турецкий порт Джейхан.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что компания добывает нефть в Иракском Курдистане и соблюдает при этом местное законодательство.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории региона. Также в октябре "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%.

В сентябре в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором 92,7% избирателей проголосовали за независимость региона. Власти Ирака объявили его нелегитимным, а расширение сотрудничества Эрбиля с зарубежными нефтяными компаниями вызвало резкую критику со стороны Багдада. В иракской столице считают незаконными все сделки, заключенные в обход центрального правительства.

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