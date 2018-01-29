Структура Siemens будет обслуживать Верхнетагильскую и Пермскую ГРЭС "Интер РАО"

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Интер РАО IRAO– Электрогенерация" и "Сименс Технологии Газовых Турбин" (СТГТ) подписали два долгосрочных договора на техническое обслуживание оборудования новых энергоблоков Верхнетагильской ГРЭС и Пермской ГРЭС, введенных в эксплуатацию летом 2017 года, говорится в сообщении "дочки" "Интер РАО".

Документы подписали гендиректор "Интер РАО – Управление электрогенерацией" Тимур Липатов и гендиректор СТГТ Нико Петцольд.

"Своевременное качественное техническое обслуживание новых энергоблоков позволит повысить надежность снабжения электроэнергией потребителей Свердловской области и Пермского края, что имеет особое значение для данных регионов, отличающихся высокой концентрацией промышленных предприятий добывающего, химического и металлургического сектора", - приводятся в сообщении слова Липатова.

В свою очередь, гендиректор СТГТ заявил, что подписание долгосрочных сервисных контрактов на техническое обслуживание Верхнетагильской и Пермской ГРЭС – очередной шаг в рамках последовательной реализации стратегии локализации на российском рынке. "И мы продолжим двигаться в этом направлении, развивая такие сервисные услуги, как восстановление турбинных лопаток, локальное осуществление которых станет возможным уже весной-летом 2018 года", – подчеркнул Петцольд.

Согласно подписанным соглашениям, специалисты СТГТ будут обслуживать газовую турбину и генератор энергоблока №12 Верхнетагильской ГРЭС, а также две газовые турбины, паровую турбину и три генератора энергоблока №4 Пермской ГРЭС. Все оборудование произведено Siemens. Каждый договор рассчитан на два сервисных интервала эксплуатации газовых турбин, что составляет 66000 эквивалентных часов эксплуатации или ориентировочно 8 лет.

Коммерческая эксплуатация блока ПГУ мощностью 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС началась в июне 2017 года. Блок ПГУ мощностью 800 МВт Пермской ГРЭС был введен в эксплуатацию в августе. В рамках существующего договора уже проведена режимная наладка газовых турбин Пермской ГРЭС, что позволило увеличить установленную мощность блока до 903 МВт.