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"Газпром" в 2017 г поставил в Турцию по "Голубому потоку" рекордные 15,8 млрд кубов газа


Газ / Компании

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP в 2017 году поставил в Турцию по газопроводу "Голубой поток" рекордные 15,8 миллиарда кубических метров газа, говорится в сообщении компании.

"В настоящее время на "Голубой поток" приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок. По итогам 2017 года по газопроводу поставлен рекордный объем газа — 15,8 миллиарда кубических метров. Всего за 15 лет по газовой магистрали обеспечена транспортировка более 158 миллиардов кубометров газа", - говорится в материале.

"Газпром" строит новую трансчерноморскую газовую магистраль - "Турецкий поток" - опираясь на успешный опыт строительства и эксплуатации "Голубого потока" . "С учетом растущего спроса на газ в Турции "Турецкий поток" призван еще больше повысить надежность поставок газа нашим турецким и европейским партнерам", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Голубой поток" — газопровод из России через Черное море в Турцию мощностью 16 миллиардов кубометров в год. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по этому газопроводу, а также по Трансбалканскому коридору.

"Турецкий поток" — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Строительством морского участка газопровода занимается 100% "дочка" "Газпрома" - компания South Stream Transport B.V. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубических метров газа в год. Строительство морского участка "Турецкого потока" началось в мае 2017 года.

Турция — второй по величине экспортный рынок "Газпрома" после Германии. В 2017 году на турецкий рынок поставлено 29 миллиардов кубометров газа, что на 17,3% больше, чем в 2016 году.

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