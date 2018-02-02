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Отгрузка сжиженного газа с "Ямала СПГ" превысила 1 млн тонн


Газ / Компании

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. "Ямал СПГ" отгрузил первый миллион тонн сжиженного природного газа с первой очереди завода, сообщает компания.

Первая очередь мощностью 5,5 миллиона тонн была запущена в четвертом квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Транспортировка СПГ осуществляется арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч кубометров (около 74 тысяч тонн). Миллионная тонна была отгружена в 14-й партии.

В конце февраля были проведены 72-х часовые испытания для подтверждения контрактных характеристик производительности первой очереди завода СПГ. Средняя часовая производительность в зимних условиях превысила проектную на 9%, что подтверждает более высокую эффективность технологии сжижения в арктических условиях.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 миллиона тонн в год. Первая технологическая линия начала производство в четвертом квартале 2017 года. Акционерами "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).

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