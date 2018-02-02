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"Газпром" на начало марта построил 1580 километров "Силы Сибири"


Газ / Компании / Энергосети

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP на начало марта построил 1580 километров газопровода "Сила Сибири", сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"На сегодняшний день построено 1580 километров "Силы Сибири"", - сказал Миллер, выступая на форуме выпускников СПбГЭУ.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки газа должны начаться 20 декабря 2019 года.

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