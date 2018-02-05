Чистая прибыль "Мосэнерго" по РСБУ в 2017 году выросла в 2,3 раза

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" MSNG(входит в "Газпром GAZP энергохолдинг") по РСБУ в 2017 году выросла в 2,3 раза по сравнению с 2016 годом и составила 25,282 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода увеличился на 31,6% - до 44,093 миллиарда рублей.

По итогам 2017 года выручка составила 196,825 миллиарда рублей, показав рост на 3,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - в основном в связи с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности.

Себестоимость продаж снизилась на 1,4% и составила 162,996 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании по итогам 2017 года выросла на 35,5% по отношению к аналогичному показателю предыдущего года - до 33,829 миллиарда рублей.

В состав "Мосэнерго" входят 15 электростанций установленной электрической мощностью 13 тысяч МВт и тепловой мощностью 43 тысячи Гкал.ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии. "Газпром энергохолдингу" принадлежит 53,5% в уставном капитале "Мосэнерго", правительству Москвы - 26,45%.