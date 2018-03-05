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Суд в Германии принял жалобу экологов по "Северному потоку-2"


Газ / Компании
  • Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2"
    © Nord Stream 2/Axel Schmidt

БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) принял жалобу Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах ФРГ, дата слушаний пока не назначена, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мы находимся в самом начале пути. Жалоба только что поступила. Мы только что завели номер дела. И когда будет принято решение, я сейчас не могу сказать даже приблизительно. Жалоба будет отправлена второй стороне, которая, разумеется, получит право на формулирование собственной позиции. Нужно дождаться этого. Потом суд примет решение, будет ли он работать с письменным заявлением или это будут устные дебаты. Но это все будет очень нескоро, чтобы делать какие-то прогнозы", - заявила официальный представитель суда.

Как сообщало ранее агентство dpa, Nabu 2 марта направил жалобу на решение горного ведомства города Штральзунд, высший административный суд в Грайфсвальде подтвердил ее поступление.

Горное ведомство в январе дало зеленый свет строительству и эксплуатации газопровода в территориальных водах Германии. В понедельник, 5 марта, истекал срок для возможного судебного оспаривания решения. Для получения окончательного разрешения проекту теперь требуется еще одобрение со стороны Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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Строительство "Северного потока-2"

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