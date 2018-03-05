Юридическая служба Совета ЕС дала отрицательный отзыв на поправки ЕК к газовой директиве

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Юридическая служба Совета ЕС дала отрицательный отзыв на предложенные ЕК поправки к газовой директиве Евросоюза, следует из документа Совета ЕС, опубликованного на сайте итальянского издания Politico.

Документ с аналогичным названием размещен и на сайте самого Совета ЕС, однако доступ к нему закрыт.

"Союз не обладает юрисдикцией по применению энергетического законодательства в отношении разукрупнения, прозрачности, доступа третьих сторон и регулирования тарифов, не связанных с экономической эксплуатацией в рамках исключительной экономической зоны (ИЭЗ), к трубопроводам, пересекающим ИЭЗ государств-членов", - говорится в документе.

Таким образом, применение газовой директивы в ИЭЗ противоречило бы существующим законодательным нормам Евросоюза.

ЕК в ноябре 2017 года предложила внести поправки к Газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

Предложенные ЕК поправки должны пройти обсуждение и утверждение в Совете стран ЕС, а также в Европарламенте. Пока предложения Еврокомиссии не вызвали единодушного одобрения в ЕС. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович выражал надежду, что поправки к Газовой директиве ЕС будут одобрены в 2018 году.