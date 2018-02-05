"Нафтогаз" заявил, что имеет деньги на закупку газа

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточно ресурсов для приобретения газа, при потребности может использовать кредитную линию Всемирного банка, заявил главный коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"У "Нафтогаза" нет проблем с финансовым ресурсом. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования с Всемирным банком, которую мы можем использовать для закупки газа в апреле", - сказал Витренко на брифинге в понедельник.

Он добавил, что кроме этого уже идут переговоры о новой кредитной линии с ЕБРР. Также, по его словам, на сегодняшний день "Нафтогаз" может относительно спокойно выйти на международный финансовый рынок и выпустить еврооблигации на значительную сумму.

"Газпром" GAZP в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Витренко сообщал, что "Нафтогаз" намерен в понедельник обратиться к "Газпрому" относительно поставок газа в апреле. По его словам, если "Газпром" не будет поставлять "Нафтогазу" газ в апреле, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с "Газпромом", то украинская компания будет требовать компенсации.