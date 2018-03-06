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"Нафтогаз" хочет оспорить тариф на транзит российского газа по Украине


Газ / Компании

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Украинская газовая компания "Нафтогаз" намерена оспорить тариф на транзит российского газа по украинской территории, заявил коммерческий директор Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.

"Мы считаем, что стоимость транзита газа по контракту с "Газпромом" по территории Украины является заниженной приблизительно в два раза с 2009 года по сегодняшний день. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения",— заявил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" и отметил, что из-за заниженного тарифа  украинская сторона в период с 2009 по 2017 год недополучил примерно $20 млрд.

Напомним, что накануне российский "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с украинским "Нафтогазом", уведомив партнера. В качестве ответной меры Киев уже потребовал от российской стороны компенсацию за отказ поставлять газ с 1 марта из-за отсутствия допсоглашения к контракту, датированному 2009 годом. Процедура расторжения контрактов на поставки и транзит газа российской стороной начата через Стокгольмский арбитражный суд.

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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