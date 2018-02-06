FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по третьей очереди "Сахалина-2"


Газ / Компании
  • # шельф сахалина

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства третьей линии СПГ-завода "Сахалин-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Положительное заключение по представленной с доработки проектной документации "Реконструкция завода СПГ. Проект "Сахалин-2". Третья технологическая линия" было выдано Главгосэкспертизой России 28 февраля 2018 года (дата внесения в Реестр – 01.03.2018)", - сообщили в пресс-службе.

О том, что техническая документация для строительства третьей очереди действующего завода СПГ на Сахалине передана на Главгосэкспертизу, стало известно в конце сентября прошлого года.

"Сахалин-2" является первым и пока единственным заводом СПГ в России. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" GAZP принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

В июне 2015 года "Газпром" и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта "Сахалин-2". Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода? в 1,5 раза - до 15 миллионов тонн.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ