Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по третьей очереди "Сахалина-2"

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства третьей линии СПГ-завода "Сахалин-2", сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Положительное заключение по представленной с доработки проектной документации "Реконструкция завода СПГ. Проект "Сахалин-2". Третья технологическая линия" было выдано Главгосэкспертизой России 28 февраля 2018 года (дата внесения в Реестр – 01.03.2018)", - сообщили в пресс-службе.

О том, что техническая документация для строительства третьей очереди действующего завода СПГ на Сахалине передана на Главгосэкспертизу, стало известно в конце сентября прошлого года.

"Сахалин-2" является первым и пока единственным заводом СПГ в России. Оператор проекта — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" GAZP принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

В июне 2015 года "Газпром" и Shell подписали меморандум по проекту строительства третьей линии на заводе СПГ-проекта "Сахалин-2". Строительство третьей линии позволит увеличить мощность завода? в 1,5 раза - до 15 миллионов тонн.