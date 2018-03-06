Новак: Переговоры по газу между Украиной, РФ и ЕК не планируются

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Трехсторонних переговоров по газовому вопросу между Украиной, Россией и Еврокомиссией не планируется, это дело компаний, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". Все эти вопросы должны урегулироваться между этими компаниями", — сказал министр.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление об этом.

Во вторник ранее российская компания объявила об обжаловании обоих решений Стокгольмского арбитража: по контракту на поставки апелляция уже подана, по контракту на транзит будет подана до конца марта.

Российский министр считает, что решение арбитража Стокгольма говорит о том, что надо скорее реализовать альтернативные проекты поставок газа из РФ в Европу.

"Очень важно, на мой взгляд, что такое решение суда подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", Северный поток-2" для того, чтобы снизить риски транзитные, для того, чтобы обеспечить конкуренцию по поставкам газа по себестоимости для конечных потребителей", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что транзит газа из России в Европу через Украину идет по графику. "Сегодня газ европейским потребителям поставляется в полном объеме и в соответствии с заявками, более того, даже уже несколько рекордов было поставлено по суточным поставкам газа в условиях холодной зимы", - сказал Новак.

"Мы на многолетней, исторической основе являемся надежными поставщиками газа в Европу, обеспечиваем потребности даже в самые трудные моменты в полном объеме и в кратчайшие сроки", - сказал Новак.

Министр подчеркнул, что Стокгольмский арбитраж по итогам рассмотрения спора по транзиту газа между "Газпромом" и "Нафтогазом" назначил российскому холдингу штраф, который не был предусмотрен контрактом.

"Мы четко понимаем, что Стокгольмский арбитражный суд принял ассиметричное решение относительно двух разбирательств - на поставку газа в Украину и на транзит газа через Украину. В одном случае он не принял условия, которые прописаны в контракте во внимание с требованием "бери или плати" определенных объемов, в другом случае - насчитал "Газпрому" GAZP -0,69% штрафные санкции за те условия, которые не были прописаны в контракте, мотивируя это тем, что украинская экономика понесла экономический ущерб", - сказал Новак.

Новак уточнил, что из-за таких решений, контракты стали для "Газпрома" нерентабельны.

"Таким образом, суд, по сути дела, сказал о том, что решил чтобы за счет "Газпрома" субсидировать украинскую экономику. Естественно, это привело к тому, что такие контракты в этих условиях становятся экономически нецелесообразными. И "Газпром" принимает, естественно, правильное решение о том, чтобы начать процедуру расторжения этих контрактов", - объяснил он.



