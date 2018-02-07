"Газпром" предложил "Нафтогазу" встречу для обсуждения расторжения контрактов

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP предложил "Нафтогазу Украины" дату встречи по вопросу расторжения контрактов, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев. Новак: Переговоры по газу между Украиной, РФ и ЕК не планируются

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и на транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", - сказал Медведев.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны – намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В понедельник "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.