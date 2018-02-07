Wintershall будет поддерживать "Северный поток-2" вне зависимости от сделки с DEA

КАССЕЛЬ (Германия), 7 мар - ПРАЙМ. Немецкая Wintershall будет поддерживать "Северный поток-2" вне зависимости от ситуации со слиянием с DEA (дочерняя компания LetterOne), сообщил журналистам член правления Wintershall Тило Виланд.

"Мы будем поддерживать "Северный поток-2" так же, как мы поддерживали "Северный поток", сейчас в финансовом отношении, и это будет происходить независимо от того, как будет проходить сделка с DEA", - сказал Виланд.

Он отметил, что поддержка и положительное отношение к "Северному потоку" со стороны компании останется неизменным.

В начале декабря 2017 года немецкая BASF и LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана объявили о подписании протокола о намерениях, предусматривающего слияние дочерних предприятий — Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года. Предполагается, что на первоначальном этапе 67% акций Wintershall DEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром" GAZP. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость реализации проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".