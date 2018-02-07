FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

Группа "Сафмар" продала почти все свои акции "Татнефти"


Компании / Рынки / Акции / Нефть

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Группа "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева продала почти 2%-ный пакет акций "Татнефти" TATN, которым она владела около четырех месяцев, сообщил РИА Новости источник, близкий к группе "Сафмар".

"Группа "Сафмар" продала почти 2% акций "Татнефти", - сказал собеседник агентства. При этом он не уточнил суммы сделки и покупателя акций. Но, таким образом, по его словам, "Сафмар" почти полностью продал пакет акций "Татнефти", приобретенный в ноябре 2017 года.

В ноябре 2017 года источник, близкий к "Сафмару", сообщил РИА Новости, что группа купила около 2% акций "Татнефти" в качестве портфельной инвестиции. По его словам, Гуцериев часто проводит хеджирование рисков, и данную сделку совершил в расчете на рост цен на нефть. Также по его словам для определения дальнейших планов по отношению к пакету группа намеревалась следить за рыночной ситуацией.

Группа "Сафмар" объединяет активы семьи Гуцериевых: промышленные — "Русснефть", "Нефтиса", "Форте Инвест", "Русский уголь", "Славкалий", предприятия в области нефтепереработки и нефтехимии; финансовые (управляются холдингом "Сафмар Финансовые инвестиции") — НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", НПФ "Моспромстрой-фонд", "Европлан", 49% ВСК; ритейлеры "М.Видео" и "Эльдорадо"; строительная компания "Моспромстрой" и девелопер А101, управляющая складской недвижимостью MLP. Группе также принадлежат 43 бизнес- и торговых центра, 11 отелей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ