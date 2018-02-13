"Мосэнерго" в 2018 г планирует рост инвестпрограммы до 14,9 млрд руб

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "Мосэнерго" MSNG запланировало инвестпрограмму на 2018 год в размере 14,9 миллиарда рублей, сообщил в ходе телефонной конференции во вторник начальник управления инвестиций компании Андрей Рязанов.

"Инвестиционная программа на 2018 год запланирована в размере 14,9 миллиарда рублей", - отметил он. Сумма приведена с учетом НДС.

В августе 2017 года компания сообщала, что инвестпрограмма "Мосэнерго" в 2017 году планируется на уровне 14,3 миллиарда рублей с НДС против 12,5 миллиарда рублей в 2016 году.