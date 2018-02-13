Миллер: Процесс расторжения контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза" займет 1,5-2 года

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Процесс расторжения контрактов "Газпрома" GAZP и "Нафтогаза Украины" займет 1,5-2 года, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Без сомнения, процедура расторжения контрактов не очень быстрая. По-видимому, на это уйдет плюс-минус 1,5-2 года", - сказал он.

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Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу "Нафтогаза", в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.