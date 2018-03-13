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СМИ: Казахстан предложил Shell долю в "Казмунайгазе" в преддверии его IPO


Компании

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" предлагает нефтегазовой компании Royal Dutch Shell приобрести долю 10-20% в национальной компании "Казмунайгаз" (КМГ) накануне проведения ее IPO для привлечения других иностранных инвесторов, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

По данным одного источника, Shell было предложено купить до 20% акций, в том числе и долю центробанка Казахстана, который владеет 10% в КМГ. Другой источник говорит о предложенных Shell 10%. В настоящий момент "Самрук-Казыне" принадлежит 90% акций КМГ.

Казахская компания - партнер Shell в ряде совместных предприятий, в том числе в крупном проекте по добыче нефти на месторождении "Кашаган". В феврале министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщал, что объемы добычи на месторождении в 2018 году планируется нарастить до 11 миллионов тонн.

Как сообщал в январе управляющий директор "Самрук-Казыны" Нурлан Рахметов, первичное публичное размещение акций КМГ может состояться в 2019-2020 годах. На этот же период запланирован листинг энергетической "Самрук-Энерго", "Казпочты" и железнодорожной компании "Казахстан темир жолы".

Кроме того, в июле 2017 года председатель правления фонда Умирзак Шукеев заявлял о подготовки к продаже государственных долей в ряде других крупных компаний Казахстана. Так, уже в 2018 году планируется IPO национальной атомной компании "Казатомпром" и крупнейшей авиакомпании республики - "Эйр Астана", а также продажа доли в операторе связи "Казахтелеком".

Казахстан реализует программу приватизации, целью которой является придание импульса дальнейшему развитию частного бизнеса и снижение доли госучастия в экономике. Предполагается, что программа позволит значительно сократить государственное присутствие в бизнесе. До 2020 года доля госсектора должна быть доведена до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - не более 15% от ВВП.

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