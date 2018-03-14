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Экспорт нефти Саудовской Аравией в апреле останется ниже 7 млн баррелей в сутки


Компании / Нефть

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В среду Саудовская Аравия заявила, что уровни экспорта нефти в апреле останутся ниже 7 млн баррелей в день в соответствии с соглашением ОПЕК о сокращении предложения, сообщает Dow Jones.

В министерстве энергетики королевства сообщили, что нефтедобыча государственной нефтяной компании Saudi Aramco останется ниже 10 млн баррелей в день.

Несмотря на то, что нефтедобыча в апреле увеличится на 100 000 баррелей в день по сравнению с мартом, экспорт будет таким же, как и в предыдущем месяце, отметили в министерстве.

“Саудовская Аравия продолжает своим примером показывать, как нужно следовать ограничениям, и добыча нефти в этой стране ниже целевых уровней, соответствующих договоренностям”, - добавили в министерстве.

В конце прошлого года в Вене ОПЕК и группа крупных нефтедобывающих стран во главе с Россией пришли к соглашению ограничить объемы добычи нефти до конца 2018 года, так как они хотят обеспечить условия для восстановления нефтяной отрасли после кризиса.

Данная договоренность указывает на признание ОПЕК того факта, что излишек предложения на нефтяном рынке все еще оказывает понижательное давление на цены. Это понижательное давление ощущается даже через год после того как было заключено первоначальное соглашение о сокращении производства. В рамках этого соглашения 24 страны, на которые приходится примерно 60% мировой добычи нефти, обещали сократить объемы производства на 1,8 млн баррелей в день, что составляет примерно 2% от производства нефти в мире.

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Сокращение добычи нефти

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