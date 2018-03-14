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"Ростех" в рамках пусконаладки произвел первый розжиг турбины ТЭС в Симферополе


Компании

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Госкорпорация "Ростех" в ходе испытаний на Таврической ТЭС в Симферополе в рамках пусконаладочных работ произвела первый розжиг турбины первого энергоблока электростанции, говорится в сообщении компании.

"Первый розжиг газовой турбины - важный этап пусконаладочных работ. Турбина отработала без сбоев, что подтвердило высокий уровень технической готовности к вводу энергоблока в эксплуатацию", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Ростеха" Сергея Чемезова.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время завершается монтаж первого энергоблока на второй строящейся ТЭС - Балаклавской (в Севастополе). Основным видом топлива для обеих электростанций станет природный газ. В качестве резервного рассматриваются жидкие виды топлива. Контракты на поставку газа для ТЭС уже заключены с "Черноморнефтегазом".

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет в Крыму строительство Балаклавской и Таврической ТЭС мощностью 470 МВт каждая. Согласно постановлению правительства РФ, плановые сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков на обеих ТЭС мощностью по 235 МВт каждый - 19 мая 2018 года, вторых аналогичных блоков - 18 июня.

Министр энергетики РФ Александр Новак в среду подтвердил президенту Владимиру Путину, что первые блоки запустят по графику, в конце мая. Второй блок Балаклавской ТЭС, по его словам, будет пущен в июне, Таврической - "где-то во втором полугодии".

 

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