Shell уходит из Новой Зеландии после 100 лет работы, продав OMV свой бизнес за $578 млн

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell договорилась с австрийской OMV о продаже ей своего бизнеса в Новой Зеландии, что означает уход компании с данного рынка после более века работы, говорится в сообщении Shell.

Стоимость сделки, завершение которой ожидается к четвертому кварталу текущего года, составит 578 миллионов долларов. Как отмечает компания, в рамках достигнутой договоренности, после завершения сделки сотрудники компаний Shell Taranaki Limited и Shell New Zealand перейдут работать в OMV New Zealand.

Shell отмечает, что данный шаг соответствует стратегии компании по продаже активов на 30 миллиардов долларов к концу 2018 года. "Сегодняшнее решение - еще один шаг к изменению и упрощению структуры нашей компании, увеличению финансовой устойчивости и конкурентоспособности Shell. ... Мы гордимся тем, что работали в Новой Зеландии более 100 лет. Наши клиенты, соседи, регулятор и партнеры были важной частью этого опыта и неотъемлемой частью наших успехов", - приводятся в сообщении слова главы подразделения Integrated Gas & New Energies Маартена Уэцелаара (Maarten Wetselaar).

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. В феврале 2016 года произошло слияние компании с британской BG Group plc. Кроме того, компании принадлежит крупнейшая в мире розничная сеть АЗС, работающая под единым брендом и насчитывающая более 43 тысяч АЗС в более чем 80 странах.