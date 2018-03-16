"Ямал СПГ" начал тестировать вторую очередь завода

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. "Ямал СПГ" начал вводить в эксплуатацию вторую очередь завода, которая будет запущена в третьем квартале 2018 года, сообщил заместитель председателя правления Марк Джетвей.

"Мы уже начали вводить в эксплуатацию вторую очередь", - сказал Джетвей в интервью агентству Блумберг.

В январе Джетвей говорил, что вторая очередь "Ямала СПГ" может быть запущена в сентябре.

Кроме того, в ближайшее время начнется отгрузка СПГ на пятый танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов", построенный для "Ямала СПГ", отметил Джетвей.

Всего для "Ямал СПГ" потребуется 15 танкеров ледового класса Arc7. Сейчас СПГ с "Ямала СПГ" перевозят четыре танкера - "Кристоф де Маржери", "Борис Вилькицкий", "Эдуард Толль" и "Федор Литке".

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода СПГ на ресурсной базе Южно-Тамбеийского месторождения. Акционеры - "Новатэк" NVTK(50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная на 1 миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре.