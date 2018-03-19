Суд снял арест со всех активов АФК "Система" в делах по искам "Роснефти"

УФА, 19 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Башкирии отменил последнюю обеспечительную меру по искам "Роснефти" ROSN к АФК "Система" AFKS, сняв арест со 100% акций группы компаний "Медси", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Совместное заявление компаний "Роснефть", "Башнефть" BANE и АФК "Система" о снятии обеспечительных мер на имущество "Системы" удовлетворить", - озвучила судья Светлана Хомутова, уточнив, что снятие ареста касается 100% акций ГК "Медси".

Арбитражный суд Башкирии 26 декабря 2017 года утвердил мировое соглашение в деле по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" 170,6 миллиарда рублей. Истцы требовали взыскать с ответчиков убытки, причиненные ими "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году. До конца 2014 года "Система" являлась владельцем контрольного пакета акций "Башнефти". В декабре "Роснефть" подала в арбитраж Башкирии второй иск - о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных "Системой" от "Башнефти".

В мировом соглашении стороны договорились о поэтапном снятии ареста с активов "Системы", наложенного ранее в качестве обеспечительных мер по двум искам. В процессе выполнения договоренностей суд снял арест с 31,76% акций МТС MTSS, 90,47% акций Башкирской электросетевой компании и 52,09% акций "Детского мира". По условиям мирового соглашения, "Система" и ее "дочка" обязались в три этапа выплатить в пользу "Башнефти" 100 миллиардов рублей. В начале марта корпорация сообщила, что перечислила "Башнефти" финальный транш в размере 40 миллиардов рублей.

Ранее в понедельник Арбитражный суд Башкирии отменил обеспечительные меры по иску "Роснефти" к АФК "Система" на 131,6 миллиарда рублей также по совместному ходатайству сторон. Арест снят с 90,5% акций АО "Агрохолдинг "Степь", 71,87% акций ПАО "МТС-Банк", 100% долей ООО "Система Телеком Активы", 98,78% акций АО "Лидер-Инвест", 16,18% долей ООО "ГК "Сегежа", 88,78% долей ООО "Группа "Кронштадт", 45,96% долей ООО "Система Отель Менеджмент", 27% долей ООО "Объединенное мостостроительное предприятие", принадлежащих АФК "Система" и ее "дочке".

В результате под арестом оставались только 100% акций АО "Группа компаний "Медси", арестованные в обеспечение иска на 170,6 миллиарда рублей. Теперь из-под него выведен и этот актив.