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Польская PGNiG будет сотрудничать с пакистанской Mari Petroleum


Компании

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Польская энергетическая компания PGNiG подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской Mari Petroleum Company Limited (MPCL) в рамках сотрудничества в области разведки и эксплуатации газовых месторождений в Пакистане, а также за его пределами, говорится в сообщении польской компании.

При этом польская компания в большей степени намерена сосредоточиться на проектах внутри страны. По словам председателя правления PGNiG Петра Возняка, компания планирует наращивать добычу природного газа в Пакистане, заключая новые контракты и увеличивая присутствие на внутреннем ранке страны.

"Компании намерены использовать свой обширный опыт, ресурсы и технические возможности, полученные на местном и международном рынках. Меморандум предусматривает проработку совместных предприятий в разведке и добыче, включая оценку и развитие потенциала пакистанского сланцевого газа", - уточняет PGNiG.

MPCL - одна из крупнейших в Пакистане нефтяных компаний и второй по величине производитель газа в стране. Доля компании на внутреннем газовом рынке составляет 17%. Компания обслуживает крупнейшее в стране газовое месторождение Mari.

PGNiG была основана в 1976 году. Она занимается разведкой и добычей, импортом, хранением и продажей природного газа и нефти. PGNiG имеет долю примерно в 30 международных компаниях. Ее филиалы расположены в России, Белоруссии, на Украине, в Бельгии, а также в Пакистане, где компания добывает природный газ с двух месторождений - Rehman и Rizq. Доля добычи компании с этих месторождений в 2017 году составила 150 тысяч кубометров газа. PGNiG также владеет лицензией на добычу газа в пакистанском регине Киртхар с долей участия в проекте в 70%.

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