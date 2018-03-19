Венесуэла погасила 50% авансов "Роснефти", полное погашение ожидается в конце 2020 г

МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. "Роснефть" ROSN выдала Венесуэле авансов на поставки нефти на 6,5 миллиарда долларов, к концу февраля 2018 года из них погашено более 3,2 миллиарда долларов, полное погашение ожидается в конце 2020 года, сообщил вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро в ходе телефонной конференции.

"Для вас самое важное как для инвестора - понять, какая сумма пошла на предоплаты: 6,5 миллиарда долларов. В конце февраля только по капиталу мы уже обратно получили 2,35 миллиарда. Мы еще включаем сюда и проценты: по февралю у нас получилось более чем 3,26 миллиарда долларов. То есть 50% тех денег, которые мы выделили Венесуэле, уже вернули. Таким образом, мы полностью соответствуем графику погашения предоплат. Последний возврат у нас - конец 2020 года, мы четко идем по графику", - сообщил Касимиро.

В августе 2017 года советник президента "Роснефти" Александр Крастилевский сообщал, что общий размер предоплат "Роснефти" в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов венесуэльской PDVSA составляет около 6 миллиардов долларов (в том числе займы — 5,5-5,7 миллиарда долларов, проценты — 45 миллионов долларов).

Погашение долга PDVSA происходит в виде поставок нефти и нефтепродуктов, идет строго под контролем, полное погашение ожидается до конца 2019 года, новых предоплат "Роснефть" предоставлять не планировала, отмечал тогда же Крастилевский.

Венесуэла по состоянию на конец 2017 года погасила почти половину предоплат, выданных "Роснефтью" ROSN в 2014 году - до уровня 2,24 миллиарда долларов, следует из презентации "Роснефти".

На конец 2014 года объем предоплат составлял 4 миллиарда долларов. В 2017 году Венесуэла погасила 1,5 миллиарда долларов.

"По ряду стратегических сделок, осуществленных в прошлом году, прежде всего это касается Венесуэлы, есть решения вперед. Есть достаточно значительное материальное снижение предоставленных предоплат. Так, если говорить о предоплатах, предоставленных венесуэльской стороне в 2014 году, у нас произошло почти двукратное снижение в 2017 году. Таким образом, можно видеть, что погашение долговой задолженности идет по графику", - сказал в ходе телефонной конференции первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

Погашение долга PDVSA происходит в виде поставок нефти и нефтепродуктов, идет строго под контролем, полное погашение ожидается до конца 2019 года, новых предоплат "Роснефть" предоставлять не планировала, отмечал тогда же Крастилевский.

Касимиро 19 марта уточнил, что компания выдала Венесуэле авансов на поставки нефти на 6,5 миллиарда долларов, к концу февраля 2018 года из них погашено более 3,2 миллиарда долларов, полное погашение ожидается в конце 2020 года.