Eugal сможет транспортировать весь объем газа "Северного потока-2" к концу 2020 г

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Газопровод Eugal (сухопутное продолжение "Северного потока-2") сможет транспортировать максимальный объем газа в 55 миллиардов кубометров к концу 2020 года, сообщил представитель Gascade (оператор сухопутной части проекта).

"После завершения строительства в конце 2020 года, максимальная мощность транзита газа Eugal составит 55 миллиардов кубометров в год", - сказал он.

Строительство газопровода Eugal начнется после получения разрешений, которые ожидаются в середине 2018 года, отметил он. Планируется, что первая нитка газопровода будет построена до конца 2019 года. После завершения строительства первой нитки транзитные мощности газопровода составят до 30 миллиардов кубометров.

"Вторая нитка будет строиться поэтапно в то же время (с 2019 года - ред.). Однако строительство будет закончено только через год (после завершения строительства первой нитки - ред.), и после этого вторая нитка будет введена в эксплуатацию", - отметил представитель компании.

Газопровод Eugal пройдет от Балтийского моря до границы Германии с Чехией. Gascade, которым владеют "Газпром" GAZP и Wintershall через совместное предприятие WIGA, получит 50,5% в проекте Eugal; остальные участники соглашения, среди которых немецкие Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland Transport Services и Ontras Gastransport — по 16,5%. Партнеры договорились, что Gascade будет руководить процессом строительства трубопровода и управлять им.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".