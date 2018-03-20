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Порошенко заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину


Газ / Компании

КИЕВ, 20 мар - ПРАЙМ. Украинский президент Петр Порошенко заявил о готовности Катара поставлять сжиженный газ (СПГ) на Украину. По его словам, поставки могут идти через СПГ-терминал в Польше или через Босфор, переговоры должный состояться в ближайшее время.

"Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ", - сообщил Порошенко в ходе своего рабочего визита в Катар.

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По словам президента, которые приводит его пресс-служба, поставки катарского СПГ могут осуществляться через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

По словам украинского президента, такие поставки "создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности".

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