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ЕК выступает за очередной долгосрочный контракт на транзит газа из РФ через Украину


Газ / Компании
  • #Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
    © AFP, Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 22 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину, сказал РИА Новости вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"Еврокомиссия выступает за новый долгосрочный контракт на транзит газа между Россией и Украиной. И он, по нашему мнению, должен охватывать коммерчески жизнеспособные объемы газа, что позволило бы продолжить эксплуатацию украинской ГТС, а также быть ей коммерчески разумной. Это то, что мы предлагаем", - сказал он.

Вице-президент также сказал, что есть "уважаемые европейские компании, которые готовы прийти и управлять этой (системой) трубопроводов, если будет долгосрочный заказ и коммерчески жизнеспособные объемы (газа)".

Ранее Шефчович говорил, что Еврокомиссия готова стать координаротом между Россией и Украиной, если будут переговоры о будущем транзита российского газа через Украину в Евросоюз.

 

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Газовые отношения РФ, Украины и ЕС

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