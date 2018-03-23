Алекперов: "Лукойл" ставит целью рост добычи углеводородов минимум на 1% в год

ЛОНДОН, 23 мар - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH ставит целью рост добычи углеводородов минимум на 1% в год, сообщил президент "Лукойла" Вагит Алекперов. "Наша минимальная стратегическая цель в секторе upstream (сегмент разведки и добычи - ред.) - рост добычи углеводородов в среднем на 1% в год на имеющейся ресурсной базе при цене на нефть 50 долларов за баррель", - сказал Алекперов в ходе Дня инвестора.

В 2017 году добыча жидких углеводородов "Лукойла" снизилась по сравнению с 2016 годом на 4% - до 658,3 миллиона баррелей. Добыча газа выросла на 15,8% по сравнению с 2016 годом - до 28,9 миллиардов кубометров.

Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года, заявил глава "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов в ходе Дня инвестора компании.

"Даже при пессимистическом для топливных двигателей сценарии, пик спроса на нефть со стороны транспорта не ожидается до 2030 года, а это означает, что пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года", - сказал Алекперов.

По его словам, самый пессимистический сценарий для двигателей внутреннего сгорания - это увеличение доли электромобилей и гибридов до 50% в общем объеме продаж к 2030 году, однако такой сценарий многими экспертами считается все же маловероятным.

По его словам, спрос на энергоносители в мире продолжит расти в связи с ростом населения и ВВП на душу населения, при этом быстрее всего будет расти потребление энергоносителей из возобновляемых источников, ожидается рост спроса на газ, сокращение потребления угля и умеренный рост спроса на нефть. "При этом темпы роста спроса на нефть существенно замедлятся по сравнению с текущей динамикой, но пока преждевременно говорить о пике спроса", - сказал Алекперов, подчеркнув, что это связано, в первую очередь, с развитием нефтехимии.

По различным оценкам, себестоимость может вырасти до 60-70 долларов за баррель к 2030 году, сказал он.

"Эта величина при прочих равных условиях и является равновесной ценой рынка в 2030 году", ? сказал Алекперов, подчеркнув, однако, что влияние разных факторов и высокая волатильность цен на нефть могут сместить цены в ту или другую сторону.

Компания планирует инвестиции в ближайшие десять лет 80% капзатрат направлять на проекты в РФ, 20%, сказал глава "Лукойла". "Основной объем капитальных затрат на горизонте стратегии мы планируем направить именно на раскрытие потенциала нашей ресурсной базы в России. За рубежом мы планируем продолжить точечную реализацию точечных проектов", - сказал Алекперов в ходе презентации стратегии "Лукойла" на 10-летний период.

Согласно презентации, на капзатраты в РФ придется 80%, за рубежом – 20%. В России компания планирует инвестировать в низкорисковые проекты в регионах присутствия с готовой инфраструктурой и масштабной ресурсной базой, а также в рост высокомаржинальной добычи.