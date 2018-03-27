Экспорт нефти из иракской провинции Киркук в Иран начнется в течение 1-2 недель

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Экспорт нефти из иракской провинции Киркук в Иран будет запущен в течение одной-двух недель, приводит агентство Блумберг слова главы иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO) Ала аль-Ясири (Alaa Al-Yasiri).

По словам аль-Ясири, которое приводит агентство, экспорт начнется на уровне 30 тысяч баррелей в день. Глава компании добавил, что Ирак получил уже 96 предложений от различных компаний на строительство нового участка нефтепровода из провинции Киркук в турецкий порт Джейхан. Добыча нефти в Ираке, включая Курдистан, составляет порядка 4,36 миллиона баррелей в день.

Ирак подписал с Тегераном соглашение об экспорте нефти с месторождений Киркука в декабре. Договор предусматривает доставку нефти в цистернах до границы с иранской провинцией Керманшах, в то время как иранская сторона будет поставлять нефть в таких же объемах и такого же качества в порты на юге Ирака.

Багдад в октябре силой вернул спорную нефтеносную провинцию Киркук под свой контроль, после того как фактически управлявшие ей в последнее время власти курдской автономии провели несогласованный с Багдадом референдум о независимости.