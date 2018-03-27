EDF инвестирует 8 млрд евро в хранилища электроэнергии

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Electricite de France SA сегодня объявила, что до 2035 года планирует инвестировать 8 млрд евро в хранилища электроэнергии, сообщает Dow Jones.

Компания отметила, что к 2035 году создаст в мире дополнительные места хранения объемом 10 гигаватт. Сейчас у нее есть хранилища на 5 гигаватт.

EDF добавила, что в 2018-2020 годах удвоит инвестиции в исследования в этой области и они достигнут 70 млн евро.

По словам компании, EDF Nouveaux Business в течение двух лет вложит около 15 млн евро, или треть от запланированной суммы, в стартапы и проекты, связанные с хранением электричества и вопросами управляемости станций.

EDF заявила, что стремится стать ведущим игроком в Европе, но Африка тоже является приоритетным рынком.

"Технологии хранения электроэнергии могут кардинальным образом изменить ситуацию в энергетическом секторе", – заявил гендиректор Жан-Бернар Леви.