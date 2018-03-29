FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Статьи

Все статьи

Мнения аналитиков

Все мнения

"Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважины во Львовской и Сумской областях


Компании

КИЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. Компания "Укрнафта" утвердила бурение двух новых нефтяных скважин на месторождениях во Львовской и Сумской областях, начало бурильных работ запланировано на август-сентябрь, сообщила в четверг пресс-служба компании.

"ПАО "Укрнафта" утвердила бурение двух новых скважин на месторождении во Львовской и Сумской областях. Бурильные работы запланированы на август-сентябрь этого года. Завершены они будут уже через три-четыре месяца", - говорится в сообщении.

Ожидается, что начальная продуктивность скважин во Львовской области будет составлять 17 тонн нефти в день, а скважины в Сумской области – 34 тонны нефти в день.

Сообщается также, что финансовый план "Укрнафты" на 2018 год предусматривается бурение четырех новых скважин.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Доля общества в общегосударственной добыче нефти с газовым конденсатом в 2015 году составила 67,9%, доля в общей добыче газа — 7,6%. Буровые управления ПАО "Укрнафта" имеют 58 буровых установок, 1941 нефтяных и 177 газовых скважин. "Укрнафта" владеет 537 АЗС во всех регионах Украины. 50%+1 акция общества принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ