КИЕВ, 29 мар - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" GAZP по решению Стокгольмского арбитража, но все еще надеется договориться о добровольной выплате долга, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко в четверг в эфире украинского "24 канала".

По его словам, "Нафтогаз" может через суды добиваться ареста активов "Газпрома" в Европе, и этот процесс может начаться уже в апреле.

"Может (процесс - ред.) начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их ("Газпром" - ред.)... Этот процесс, к сожалению, длится не один день и не один месяц. Это дело месяцев, возможно, полгода, поэтому мы хотим, чтобы они сделали это в добровольном порядке", - заявил Витренко.

При этом, "Нафтогаз Украины" не исключает обращения в суд Швейцарии для ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG при взыскании долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил Витренко.

Nord Stream AG является оператором действующего газопровода "Северный поток", Nord Stream 2 AG - оператор проекта "Северный поток-2".

По словам Витренко, "Нафтогаз" хочет решить вопрос взыскания долга через переговоры, но в то же время готовится к взысканию активов "Газпрома" в Европе через европейские суды.

"Например, если газ в Европе, который принадлежит "Газпрому" и находится в ПХГ, мы можем этот газ арестовать. Или он пришел в Европу и принадлежит "Газпрому", мы можем его арестовать. "Газпрому" принадлежит "Северный поток-1" - компания, которая зарегистрирована в Швейцарии. Мы можем обратиться в суд Швейцарии и арестовать акции "Северного потока-1" и "Северного потока-2". У "Газпрома" очень много активов в Европе", – заявил топ-менеджер "Нафтогаза" в четверг в эфире украинского "24 канала".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. Ранее "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.