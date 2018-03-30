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Изменения техсхемы "Сахалина-1" для роста добычи будут согласовывать еще месяц


Газ / Компании

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Эксперты высказали ряд замечаний по изменениям в технологическую схему разработки СРП-проекта "Сахалин-1", которые предусматривают увеличение добычи нефти, на окончательное согласование потребуется еще месяц, сообщил РИА Новости министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

В январе сообщалось, что Госкомиссия по запасам полезных ископаемых рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы "Сахалина-1" до конца марта. Ранее, в декабре, заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов говорил, что ведомства рассматривают запрос на изменение технологической схемы для увеличения добычи нефти на проекте.

"Эксперты дали замечания, и на эти замечания компания ещё не ответила... Вопросы (экспертов - ред.) пока не критичны, но требуют времени, чтобы на них дали ответ", - сказал Донской.

На окончательное согласование доработанной технологической схемы понадобится ещё месяц, отметил он.

Агентство Рейтер в ноябре минувшего года со ссылкой на источник сообщало, что добыча нефти на проекте "Сахалин-1" может вырасти примерно на четверть, до 250-260 тысяч баррелей в сутки.

 

Оператором шельфового проекта "Сахалин-1", реализующегося на условиях СРП, является структура ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз Лимитед" с долей 30%. Другие участники проекта — японская Sodeco (30%), "Роснефть" ROSN(20%) и индийская ONGC (20%). Проект включает в себя освоение трех морских месторождений - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин.

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