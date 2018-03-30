"Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по контракту на транзит газа через Украину

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" GAZP сообщила о том, что подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с украинским "Нафтогазом", касающегося транзита газа через Украину.

"Газпром" 29 марта подал в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по делу о транзите газа в связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами при вынесении этого решения", - говорится в сообщении "Газпрома" в пятницу.

"Газпром" подал апелляцию на решение по поставкам газа на Украину >>