Китайская Sinopec увеличит мощности по приему СПГ и добыче сланцевого газа

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Sinopec Group, родительская компания китайской государственной нефтегазовой корпорации China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec), намерена увеличить мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) на восточной побережье Китая почти в три раза в течение следующих шести лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на руководителя отдела развития и планирования группы Дай Чжаомина (Dai Zhaoming).

Sinopec Group будет расширять мощности терминалов по приему импортируемого СПГ, расположенные на восточном побережье Китая, и планирует к 2023 году увеличить их до 26 миллионов тонн в год. Сейчас они оцениваются в 9 миллионов тонн.

"Мы планирует расширять терминал в провинции Шаньдун в порту Циндао (Qingdao) по фазам - до 8 миллионов тонн, затем до 10 и 12 миллионов тонн. Также (будем расширять - ред.) терминал Тяньцзинь (Tianjin)", - приводит агентство слова Чжаомина.

Кроме этого, по словам Чжаомина, компания вскоре официально одобрит план строительства нового терминала в восточной провинции Чжэцзян (Zhejiang).

Помимо этого, по словам генерального менеджера отдела по разработке нефтяных месторождений Суня Хуаньцюаня (Sun Huanquan), Sinopec Group открыла залежи сланцевого газа на блоке Weirong в юго-западной провинции Сычуань. Это открытие должно обеспечить группе увеличение объемов добычи до 10 миллиардов кубометров газа к 2020 году. Сейчас Sinopec является оператором крупнейшего промышленного сланцевого месторождения газа Фулин (Fuling) также на юго-западе Китая. Добыча газа с него в 2017 году составила только 6 миллиардов кубометров. Добыча природного газа Sinopec в 2017 году составила 27 миллиардов кубометров газа.

Sinopec является крупнейшей интегрированной энергетической и химической компанией Китая. Бизнес Sinopec Corp. включает нефтегазовую геологоразведку, нефтепереработку, нефтехимию, производство минеральных удобрений, транспортировку нефти и газа.