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Инвестпрограмма МОЭК в 2018 г - 12,9 млрд руб


Компании / Энергосети

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Инвестпрограмма "Московской объединенной энергетический компании" (МОЭК) на 2018 год в части расходов, не связанных с подключением новых потребителей, составит 12,9 миллиарда рублей, сообщает компания.

При этом инвестиционная программа компании на ближайшие три года без учета расходов на подключение новых потребителей составляет 34,4 миллиарда рублей.

В частности, программа предусматривает развитие и модернизацию энергетических объектов, оптимизацию существующей системы теплоснабжения, снижение уровня износа инженерных сетей. При этом будут реализованы проекты по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Москвы с использованием современных технологий.

"В ближайшие три года МОЭК вложит в систему теплоснабжения Москвы почти 64 миллиардов рублей. Большая часть суммы пойдет на развитие инфраструктуры масштабных столичных проектов: строительство новых транспортно-пересадочных узлов и станций метро, программы реновации жилья, "Моя улица", - отметил управляющий директор компании Денис Башук, слова которого приводятся в сообщении.

Также совет директоров компании одобрил программу технологических присоединений на 2018-2020 годы в размере 29,5 миллиарда рублей. Она направлена на развитие системы теплоснабжения города и обеспечение теплоснабжения вновь подключаемых потребителей.

МОЭК - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы, обеспечивает централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы в зоне действия ТЭЦ "Мосэнерго" MSNG, собственных источников теплоснабжения, а также других объектов тепловой генерации. МОЭК занимается транспортировкой, распределением и сбытом тепловой энергии, обеспечением деятельности и развитием централизованной системы теплоснабжения, а также генерацией тепловой энергии. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является ООО "Газпром GAZP энергохолдинг".

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