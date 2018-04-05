Рада Украины призывает запретить строительство "Северного потока-2"

КИЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Верховная рада Украины призвала мировое сообщество запретить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы "абсолютной монополии" РФ на европейском газовом рынке. Парламентарии обратились к правительству с призывом о безотлагательном проведении консультаций с ЕК по недопущению реализации проекта.

Соответствующее заявление в четверг было поддержано 266 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов.

Порошенко: Инцидент в Солсбери повлияет на реализацию проекта "Северный поток-2" >>

"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", - говорится в заявлении.