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Рада Украины призывает запретить строительство "Северного потока-2"


Газ / Компании

КИЕВ, 5 апр - ПРАЙМ. Верховная рада Украины призвала мировое сообщество запретить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за угрозы "абсолютной монополии" РФ на европейском газовом рынке. Парламентарии обратились к правительству с призывом о безотлагательном проведении консультаций с ЕК по недопущению реализации проекта.

Соответствующее заявление в четверг было поддержано 266 парламентариями при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Обращаясь к парламентам и правительствам иностранных государств, мировому бизнес-сообществу, Верховная рада Украины призывает: сделать все возможное для полного и необратимого запрета на строительство газопровода Nord Stream 2, не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта", - говорится в заявлении.

 

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Строительство "Северного потока-2"

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