Anton и Petrofac заключили контракт на эксплуатацию месторождения Меджнун в Ираке

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Китайская Anton Oilfield Services и британская Petrofac подписали соглашение об эксплуатации иракского нефтяного месторождения Majnoon (Меджнун), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей компаний.

"Министерство нефти Ирака в четверг подписало двухлетний контракт с Anton Oilfield Services и Petrofac на эксплуатацию нефтяного месторождения Меджнун", - передает агентство слова источников.

Компании будут работать на нефтяном месторождении от имени иракской государственной нефтяной компании Basra Oil Company (BOC), которая осуществляет там операции совместно с Royal Dutch Shell.

В начале ноября 2017 года СМИ писали о планах Shell покинуть проект по разработке Majnoon (Меджнун). Сообщалось, что компания остановит работу на проекте до конца июня 2018 года и передаст его в эксплуатацию Basra Oil Co.

Petrofac - провайдер нефтесервисных услуг для нефтегазовой промышленности. Штаб-квартира компании находится в Лондоне. Штат насчитывает 13,5 тысячи сотрудников. Anton Oilfield Services Group занимается оказанием комплексных технических услуг по разработке нефтегазовых месторождений. Компания была основана в 1999 году, ее штаб-квартира располагается в Пекине.