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"Транснефть" ввела в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта "Юг"


Компании / Нефть

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. "Транснефть" ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта "Юг", говорится в сообщении "Транснефти".

""Транснефть" ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта "Юг" Волгоградский НПЗ – Тингута – Тихорецк – Новороссийск", - говорится в сообщении.

В ноябре "Транснефть" приступила к заполнению дизельным топливом нефтепродуктопровода проекта "Юг" от Волгоградского НПЗ "Лукойла" LKOH до порта Новороссийска. Планировалось, что с начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования начнется транспортировка дизельного топлива по участку в объеме около 250 тысяч тонн ежемесячно. Реализация проекта "Юг" позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск до 6 миллионов тонн в год. В конце ноября заполнение было завершено.

Кроме того, проект обеспечил возможность приема дизельного топлива из цистерн на железнодорожной станции "Тингута" в Волгоградской области, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. На станции "Тингута" будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тысяч кубометров.

"Запуск проекта "Юг" также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

Планируется, что в дальнейшем в систему проекта "Юг" будут поступать нефтепродуктопроводы с заводов: ООО "Ильский НПЗ", ООО "Афипский НПЗ", ООО "Славянск ЭКО" и АО "Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть", при условии их перехода на выпуск дизельного топлива класса "Евро-5". "В дальнейшем предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 миллионов тонн и от Волгограда до Новороссийска – до 11 миллионов тонн", - говорится в сообщении.

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