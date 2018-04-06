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Минэнерго РФ не ждет роста цен на бензин в 2018 году выше инфляции


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Рост розничных цен на бензин в России в 2018 году ожидается на уровне инфляции, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Что касается роста цен на нефтепродукты. Он происходит в соответствии с инфляционной составляющей и теми налоговыми решениями, которые были приняты. То есть никаких дополнительных факторов нет. И мы в целом считаем, что по результатам всего года (2018 года - ред.) рост цен (розничных цен на бензин - ред.) должен быть примерно на уровне инфляции", - сказал Новак.

Ранее глава Минэнерго РФ прогнозировал, что рост цен на бензин в 2017 году должен быть не выше инфляции. По его словам, вопрос формирования цены достаточно сложный и зависит от баланса спроса и предложения на нефтепродукты, от того, как компании реализуют свою политику по распределению маржи между добывающим и нефтеперерабатывающим сегментами.

В конце марта Банк России сообщил, что годовая инфляция в России ожидается на уровне 3-4% в конце 2018 года и будет находиться вблизи 4% в 2019 году.

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