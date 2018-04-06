ЕС и ЕК не поддержат "Северный поток-2", однако о санкциях речи не идет

КИЕВ, 6 апр - ПРАЙМ. Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство газопровода "Северный поток-2", заявил на брифинге в Киеве глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори. Тем не менее, о экономических санкциях речи не идет. ЕК поддержит Киев в переговорах с РФ о новом контракте на транзит газа с 2020 г

"Мы считаем, что "Северный поток" не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки. Соответственно, если он будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", - заявил представитель ЕК.

Ристори пояснил, что, "о санкциях речи идти не может".