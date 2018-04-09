"Прайм": Оптовые цены на бензин в РФ стремительно растут

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Оптовые цена на бензин значительно повысились на прошлой неделе. Рост цен на этот вид моторного топлива с начала года значительно опережает темпы роста инфляции, следует из данных агентства "Прайм".

Оптовая цена на бензин 92 Класс 5 выросла со 2 по 6 апреля на 1,545 тысячи рублей за тонну, достигнув 46,441 тысячи рублей за тонну.

Бензин 95 Класс 5 подорожал на 932 рубля за тонну – до 47,554 тысячи рублей за тонну.

Цена на оптовые партии дизельного топливо зимнее Класс 5 повысились всего на 188 рублей – до 46,332 тысячи рублей за тонну. Это объясняется сокращением спроса в связи с переходом на летнее дизельное топливо.