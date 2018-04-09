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Суд отклонил апелляцию "дочки" Siemens на отказ в иске по "крымским турбинам"


Компании / Индустрия

МОСКВА, 9 апр - ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) — об истребовании у них турбин, поставленных для строящихся в Крыму электростанций.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционная инстанция отклонила жалобу истца, производителя спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), на вынесенное 10 января решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Решение... оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил председательствующий судья резолютивную часть постановления.

В этом иске СТГТ просил суд признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ. Арбитраж Москвы полностью отклонил иск.

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Расследования Siemens в РФ

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